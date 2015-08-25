' مولر لا يقدر بثمن لبايرن ميونيخ '

أكد فيليب لام قائد بايرن ميونيخ أن توماس مولر لاعب الفريق البافاري لا يقدر بثمن بالنسبة له وذلك ردا على أنباء ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الألمانية قد ذكرت بأن يونايتد يستعد لتقديم عرضا إلى بايرن ميونيخ يبلغ 85 مليون يورو من أجل الظفر بتوقيع مولر.

لكن رد فيليب لام على تلك التقارير قائلا:"توماس هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين لا يمكن وضع سعر معين لهم، هو يعيش من أجل بايرن، هو هام جدا بالنسبة لنا".

وشدد لام على أن رحيل باستيان شفاينشتايجر إلى يونايتد خلال الصيف الجاري، ومن قبله توني كروس إلى ريال مدريد لا يعني إخفاء هوية بايرن.

وأوضح في تصريحاته لصحيفة " Munchner Mekur" الألمانية"مازال مولر هنا، وهولجر بادشتوبر، ديفيد ألابا، وأنا وكلنا من فريق الشباب".

وواصل"لدينا أيضا مانويل نوير، آريين روبن، وفرانك ريبري اللذين أتوا إلى هنا منذ وقت بعيد وأصبحت قلوبهم تنبض بحب بايرن".