بالوتيللي بعد اجتياز الكشف الطبي مع ميلان: أركز فقط في عملي.. لا أريد الحديث

"أريد التركيز على عملي فقط" .. ربما لم يتوقع أي أحد تلك التصريحات من ماريو بالوتيللي أو ربما لا يصدقها أحد.

بالوتيللي اجتاز الكشف الطبي تمهيدا لعودته من جديد إلى ميلان قادما من ليفربول.

ميلان سوف يدفع ما يساوي من 80 ألف جنيه إسترليني لبالوتيللي وهي نصف قيمة راتبه الأسبوعي، فيما يتحمل ليفربول النصف الآخر حسبما أشارت له صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت.

وقبل الإعلان الرسمي عن الصفقة تحدث سوبر ماريو عن العودة إلى ميلان قائلا: "أنا سعيد جدا بالعودة من جديد إلى ميلان".

وأضاف في تصريحات صحيفة بعد إتمام الكشف الطبي "أنا جاهز للعب. أحتاج فقط للتدرب مع لاعبي فريقي".

وأتم "لا أريد الحدث عن أي شيء. أركز فقط في عملي لأني أريد تقديم موسم جيد".

ماريو بالوتيللي سجل هدفا وحيدا مع ليفربول خلال 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.