بالأسماء …مدير أمن الشرقية يصدق على حركة تنقلات ضباط المباحث الجنائية

أعلنت مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، الحركة الداخلية لضباط المباحث، حيث تم تغيير عدد كبير من رؤساء المباحث بالمديرية للدفع بدماء جديدة.

وشملت الحركة تصعيد 5 معاونين رؤساء مباحث، وتضمنت الحركة، نقل المقدم ماهر سالم رئيسا لمباحث مشتول السوق، والرائد مصطفى عرفة من قسم الترحيلات رئيسا لمباحث مركز فاقوس، والرائد عصام عتيق رئيس مباحث القنايات رئيسا لقسم ثانى الزقازيق، والرائد أحمد علاء الربع رئيسا لمباحث قسم أول العاشر من رمضان، والرائد أشرف ضيف رئيسا لمباحث مركز الزقازيق، والرائد محمد فاضل رئيسا لمباحث أبوكبير، والرائد إيهاب زهو رئيسا لمباحث ههيا، والرائد محمد غيث رئيسا لمباحث مركز شرطة بلبيس، والنقيب محمد عبد الغفار رئيسا لمركز شرطة الحسينية، والنقيب عمرو على رئيسا لمكافحة مخدرات بلبيس. كما تم الإبقاء على الرائد حسين أبوفول رئيسا لمباحث قسم أول الزقازيق، والرائد شريف عبد العزيز رئيسا لمباحث ديرب نجم، والرائد هيثم حجازى رئيسا لمباحث كفر صقر، والرائد أحمد سامى رئيس مباحث أولاد صقر، والنقيب أحمد متولى رئيسا لمباحث قسم ثانى العاشر من رمضان. كما تم تصعيد كل من معاونى المباحث النقيب عمرو داود معاون مباحث مركز الزقازيق، رئيسا لمباحث أبوحماد، والنقيب عبد المنعم علاء معاون مباحث منيا القمح رئيسا لمباحث القرين، والنقيب أحمد جلال معاون مباحث قسم أول الزقازيق رئيسا مكتب مخدرات فاقوس، والنقيب إبراهيم الجهينى معاون مباحث قسم أول الزقازيق رئيس مباحث القنايات، والنقيب أحمد حسن سليم معاون مباحث الحسينية رئيسا لمباحث الصالحية الجديدة.