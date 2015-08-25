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مصرع طفل غرقًا بترعة البجامون في منوف

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مصرع طفل غرقًا بترعة البجامون في منوف مصرع طفل غرقًا بترعة البجامون في منوف

أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقا داخل ترعة البجامون بمركز منوف اثناء اللهو أمام منزله فسقط ولم يتمكن الأهالى من إنقاذه وتم تحرير محضر بالواقعة ونفى الشبهة الجنائية .

تلقى اللواء محمد مسعود مدير الأمن، إخطارا من رئيس مباحث منوف يفيد بغرق طفل بترعة البجامون التابعة لمركز منوفو بانتقال قوات الإنقاذ النهرى، تم نتشال جثة الطفل محمد عبد الرحمن، “عامين”، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة اصابات ظاهرة بها.

وبسؤال والدته همت مصطفى 25 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررت بسقوط نجلها بالترعة أثناء قيامه باللهو امام المنزل ونفت الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة افاد أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية ؛ تحرر عن الواقعة محضر رقم 10776 جنح مركز منوف لسنة 2015 وجار العرض على النيابة.

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