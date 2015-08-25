محذرا الحكومة اللبنانية..راغب علامه: العروض المقدمه من شركات تدوير النفايات.”فضيحة”

قام الفنان راغب علامة بتحذير الحكومة اللبنانية من القبول بالأسعار التى حددتها الشركات المتقدمة بمشاريع إعادة تدوير النفايات،واصف إياها بالفضيحه التى لن يسكت عليها الناس.

وقال علامة المؤيد لتظاهرات “طلعت ريحتكم” ،هل تتوقع الدولة ان يسكت الناس بعد ظهور فضيحة الأسعار لعروض النفايات؟؟ ،أنصح المسؤولين بإلغاء هذه الفضيحة لأن الشعب في قمة وعيه وقمة غضبه الآن.

ثم أضاف. هناك شركات مستعدة لدفع المال للدولة مقابل النفايات ،وتصنيع الكهرباء من خلال تدويرها،انصحكم يا مسؤولين ان هذه الصفقة لن تمر والشعب سيحاسبكم