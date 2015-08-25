بالفيديو – منهم من أدى للاعتزال.. أسوأ 13 تدخل في كرة القدم

الجانب المظلم من كرة قدم سيكون هو الوصف الأنسب للتدخلات العنيفة والغير مبررة من اللاعبين على بعضهم خلال مختلف المباريات مما يؤدي لإصابات قوية وأحيانا اعتزالهم.

ونشر موقع "فور فور تو" أبرز 13 تدخلا عنيفا خلال المباريات ويرصده FilGoal.com.

ساوثامبتون أمام بورنموث

أوكرانيا أمام مولدوفا

إصابة إيوالد لينين الشهيرة بالدوري الألماني

إكستر سيتي أمام أكريجنتون ستانلي

بين سيجموند وتدخل غير مبرر

ليفربول أمام إيفرتون

ويجان أمام نيوكاسل

تدخل لي بوير القوي

بوكا جونيورز امام راسينج

رابيد فيينا أمام أياكس أمستردام

الدوري الفيتنامي

إصابة أدت لاعتزال اللاعب بعد 12 شهرا من العلاج

أراو وزيوريخ في الدوري السويسري