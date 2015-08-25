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مقتل 40 شخصا على الأقل فى غارات جوية واشتباكات فى اليمن

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مقتل 40 شخصا على الأقل فى غارات جوية واشتباكات فى اليمن مقتل 40 شخصا على الأقل فى غارات جوية واشتباكات فى اليمن
قتل 40 شخصا على الاقل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فى غارات جوية شنها التحالف العربى بقيادة ومعارك فى محافظة البيضاء وسط اليمن، بحسب ما افادت مصادر عسكرية الثلاثاء.

وقتل 19 من المتمردين الحوثيين و15 من الموالين للحكومة وستة مدنيين فى القتال والغارات الجوية فى مكيراس التى تعتبر بوابة للمحافظات الغربية التى اعادت القوات الموالية للحكومة السيطرة عليها من ايدى الحوثيين، بحسب ما افادت مصادر لوكالة فرانس برس. وتضم محافظة البيضاء قبائل سنية تقاتل المتمردين الحوثيين.

وتقع مكيراس على الحدود بين البيضاء ومحافظة ابين الجنوبية التى اعاد الموالون للحكومة السيطرة عليها اضافة إلى عدن ولحج والضالع وشبوة منذ منتصف يوليو.

وتواصلت اشتباكات اخرى الثلاثاء واستهدفت غارات التحالف المتمردين فى محافظة مأرب الغنية بالنفط شرقا، بحسب شهود عيان.

وذكر شهود عيان أن قائدا عسكريا محليا لمليشات الحوثيين قتل اضافة إلى العديد من المتمردين فى غارة للتحالف على احدى مواقع المتمردين فى مارب. ولم تتمكن من التأكد من ذلك من مصادر المتمردين الذين نادرا ما يقرون بخسائرهم.

وادى القتال ليل الاثنين الثلاثاء بين الحوثيين ورجال القبائل على الحدود بين محافظين صنعاء ومأرب، إلى مقتل 13 شخصا، بحسب مصادر القبائل.

والاثنين قال مسئول محلى أن نحو 53 حوثيا قتلوا فى غارات التحالف على مارب، إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك من مصدر مستقبل.

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مصر 365

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