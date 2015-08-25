انفجار يضرب منطقة غيل باوزير فى محافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن

أفادت قناة سكاى نيوز عربية الإخبارية منذ قليل، بحدوث انفجار بمنطقة غيل باوزير فى محافظة حضر موت جنوب شرقى اليمن.

جدير بالذكر "مقتل قيادى ميدانى تابع للحوثيين على يد المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن"، وقالت المصادر إن القيادى أبو أحمد، قائد الحوثيين بمديريتى الطفة والملاجم قٌتل بعد استهدافه من قبل المقاومة بمنطقة الرداه.

وأشارت إلى أن المقاومة فجرت سيارته ما أدى لمقتله وجميع مرافقيه، "وذلك ردا على القصف العشوائى الذى شنه الحوثيون المتمركزون بمنطقة "نقيل العريف" على مساكن ومنازل المدنيين".

وأوضحت المصادر أن موجة نزوح جماعية للأهالى شهدتها مناطق مديرية مكيراس وطياب بمديرية ذى ناعم "نتيجة القصف العشوائى للحوثيين على المنازل والمساكن".

وفى السياق ذاته، قالت المصادر إن المقاومة الشعبية هاجمت مواقع الحوثيين فى طياب من ثلاثة محاور، وأسرت أحد المسلحين الحوثيين. كما تمكنت المقاومة بحسب المصادر.

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