"الداخلية" تدعو المواطنين لتجديد جوازات سفرهم إلكترونياً

دعت وزارة الداخلية المواطنين وأسرهم؛ للاستفادة من خدمة تجديد جواز السفر إلكترونياً عبر تطبيق وزارة الداخلية UAE-MOI، على الهواتف الذكية التي تعمل على أنظمة "ابل ستور" و "اندرويد" و"يندوز فون "بلاك بيري ورلد"، بما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم دون الرجوع إلى مراكز تقديم الخدمة إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.

وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، إن استخدام التطبيق لتجديد جواز السفر وغيرها من الخدمات؛ يعدّ خطوة مهمة تواكب التطورات الكبيرة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحويل العديد من الخدمات وتوفيرها على موقع الوزارة والهواتف الذكية؛ بما يمكن المتعاملين من الحصول على الخدمة بسهولة وبجودة متقنة.

وأكد أهمية تحفيز المواطنين لأسرهم على الاستفادة من مميزات الحكومة الذكية في إنجازات معاملاتهم اختصاراً للوقت والجهد، مشيراً إلى أنه، ومن خلال دقة بيانات ومحتويات التطبيق الذكي، تتوفر للمواطنين أعلى المستويات المتقدمة في تجديد جوازات السفر وبشكل آمن وبخطوات سهلة وسريعة؛ دون تعقيد باستخدام بطاقة الهوية.

وذكر الخييلي أنه تمت مخاطبة إدارات الجنسية والإقامة والمنافذ لتعريف المتعاملين بكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها الوزارة عبر تطبيقهاUAE-MOI وكيفية الحصول على الخدمات، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستمرار في تحسين مؤشرات الأداء وتحديث التطبيقات الذكية لإدخال المزيد من الخدمات، ومواصلة التميز في تبسيط وتسهيل الإجراءات بما يضمن سرعة الإنجاز.

ومن جانبه أوضح المقدم مطر خرباش، رئيس فريق دعم التحول الإلكتروني والذكي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ الإلكترونية، أن خدمة تجديد جواز السفر عبر التطبيق الالكتروني تتيح للمواطنين الحصول على الخدمة في دقائق معدودة، بحيث يتم دفع الرسوم تلقائياً وقدرها 50 درهماً، وإرسال الجوازات للمواطنين حيثما كانوا، مشيراً إلى أنه بالإمكان تحميل التطبيق عبر مستودع التطبيقات حسب نوع الهاتف.

وحثّ خرباش المواطنين على تجديد جوازات سفرهم إلكترونياً عبر التطبيق قبل شهر من انتهاء صلاحيته مع مراعاة الشروط الخاصة بالصورة الشخصية؛ تفادياً لأي تأخير في عملية تجديد جوازات السفر، بحيث تكون الصورة الفوتوغرافية الشخصية حديثة وخلفيتها بيضاء اللون، وأن تكون ملامح الوجه واضحة (صورة من الأمام)، ويفضل البدء في الإجراءات مبكراً قبل توقيت السفر، منوهاً بأهمية الحرص على تسليم جوازات السفر منتهية الصلاحية (القديمة) فورياً بعد استلام جوازات السفر الجديدة.

قال المقدم فيصل محمد الشمري، المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية في وزارة الداخلية، إن الوزارة وضعت رضا المتعاملين وزيادة ثقتهم من ضمن أهدافها الرئيسية وفق نهج الحكومة الذكية في الوصول إلى الناس؛ من خلال خدمات متطورة عبر تطبيق الوزارة

> UAE-MOI في الهواتف الذكية، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق رؤية الإمارات «متحدون في الطموح والعزيمة» في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وعملت على توفير إجراءات سهلة ومبسطة وبكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، بما يضمن تحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها .

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> ودعا الشمري المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من المميزات العديدة التي يوفرها تطبيق الوزارة، ومن بينها تمكين المتعاملين من تقديم طلباتهم والحصول على الخدمات من هواتفهم المتحركة حيثما كانوا، ودون أي انتظار أو متابعة لسير إجراءات المعاملات ودون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات، انطلاقاً من مساعي الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي؛ من خلال تعزيز شعور أفراد المجتمع كافة بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية، وانسجاماً مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية.