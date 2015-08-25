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حملة #دبي_لايف تنطلق غداً عبر "سناب شات"

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حملة #دبي_لايف تنطلق غداً عبر "سناب شات" حملة #دبي_لايف تنطلق غداً عبر "سناب شات"

اختار تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "سناب شات" إمارة دبي ليعرض غداً بشكل حي ومباشر مقاطع مختلفة مما ينشره سكان دولة الإمارات عن الإمارة التي أدهشت العالم. وهذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها دبي في هذه الحملة.

وتصدر وسم #دبي_لايف الأوسمة الأكثر رواجاً في دولة الإمارات وسط وتفاعل عدد كبير من سكان الدولة من مواطنين ومقيمين والذين غردوا عن مشاركتهم المرتقبة وحماسهم للتفاعل مع الحملة وذلك على موقع " تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وضمن هذه الخدمة سيشارك التطبيق صوراً ومقاطع ، من بين ما ينشره سكان إمارة دبي على مدار اليوم، مع كافة المشتركين في التطبيق والذين يقترب عددهم من 200 مليون مستخدم حول العالم.

وغرد محمد النزر الفلاسي على موقع " تويتر": "نتمنى من الجميع .. إظهار دبي بـ أكمل وجه : من معالم .. و متاحف .. و إنجازات .. و فخر .. و كرم .. و عادات و تقاليد شعبها المميز #دبي_لايف". 

وكتب أحدهم: "إمارة دبي تعيش نهضة حضارية؛ إمارة تسعى دائما إلى أكبر، أطول، أجمل وأسرع. العقلية التي تقود هذه الإمارة هي عقلية جبّارة #دبي_لايف"

ويذكر أن التطبيق سبق وأن اختار مدناً في المنطقة وعرض فيها هذه الخدمة من بينها إمارة أبوظبي والعاصمة الرياض ومدينة الأحمدي في الكويت.
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