وزير الزراعه ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان منفذ لبيع اللحوم البلدية المدعمة

افتتح الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، بمدينة الطور، منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة، بسعر 55 جنيه للكيلو.

وأكد هلال حرص الحكومة على التيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، لافتاً انه سيتم تزود المحافظة بسيارات مجهزة محملة بالدواجن تباع بسعر 17 جنيه للكيلو بدلاً من 26 جنيه للكيلو بالاسواق.

وافتتح وزير الزراعة المشروع القومي للمنتجات الزراعية والخاص ببيع المحاصيل الزراعية المختلفة التي تنتجها محافظة جنوب سيناء، في خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بمحافظة جنوب سيناء من المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه قال محافظ جنوب سيناء انه سيتم ادراج والانتهاء من كراسة شروط استصلاح 25 ألف فدان بالطور ، والتي سيتم اعلانها خلال 15 يوم، مؤكداً انه من المقرر ان تصبح مدينة الطور سلة الغذاء لمحافظة جنوب سيناء.