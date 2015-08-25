أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السعودية ترحل 32 مصريا للإقامة غير الشرعية

Google+ Print
السعودية ترحل 32 مصريا للإقامة غير الشرعية السعودية ترحل 32 مصريا للإقامة غير الشرعية

وصل مطار القاهرة الدولي 32 مصريا قامت السلطات بترحيلهم من أراضيها بسبب الإقامة غير الشرعية ومحاولتهم البحث عن فرصة عمل بالإضافة إلي خلافات مع الكفيل مع بعض منهم .
> صرحت مصادر أمنية بالمطار وصل المرحلون علي الطائرة السعودية القادمة من جدة , وذلك بعد أن ألقت السلطات القبض عليهم منذ عدة أسابيع لأسباب مختلفة , وأمر اللواء اشرف رضا مدير الجوازات بالمطار بتشكيل فريق امني قام بفحصهم حيث تبين أن مرحلين منهم هاربين من تنفيذ أحكام , أمر اللواء طارق فتحي مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية معهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة