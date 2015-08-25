وصل مطار القاهرة الدولي 32 مصريا قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها بسبب الإقامة غير الشرعية ومحاولتهم البحث عن فرصة عمل بالإضافة إلي خلافات مع الكفيل مع بعض منهم .
> صرحت مصادر أمنية بالمطار وصل المرحلون علي الطائرة السعودية القادمة من جدة , وذلك بعد أن ألقت السلطات القبض عليهم منذ عدة أسابيع لأسباب مختلفة , وأمر اللواء اشرف رضا مدير الجوازات بالمطار بتشكيل فريق امني قام بفحصهم حيث تبين أن مرحلين منهم هاربين من تنفيذ أحكام , أمر اللواء طارق فتحي مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية معهم .
السعودية ترحل 32 مصريا للإقامة غير الشرعية
وصل مطار القاهرة الدولي 32 مصريا قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها بسبب الإقامة غير الشرعية ومحاولتهم البحث عن فرصة عمل بالإضافة إلي خلافات مع الكفيل مع بعض منهم .