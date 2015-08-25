القوات المسلحة تدمر مخزن للعبوات الناسفة في الشيخ زويد

أعلن المتحدث العسكري، أنه قد وردت معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية، تفيد بوجود مخزن للعبوات الناسفة التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى استهداف قوات الجيش والشرطة بمنطقة (الحمادين) بمدينة (الشيخ زويد).

وأضاف المتحدث، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: تم دفع قوة لموقع المخزن المشار إليه، وأثناء القيام بأعمال الاستطلاع تم رصد عربة ربع نقل وعلى متنها عنصر إرهابي بجوار المخزن أثناء تحميلها بواسطة إرهابي آخر، وباستمرار أعمال المراقبة، تم رصد انضمام عنصر إرهابي ثالث على متن دراجة نارية، حيث قاموا جميعًا بمحاولة إخفاء العربة بحمولتها من العبوات الناسفة فى منطقة زراعات كثيفة والهرب مستقلين الدراجة النارية.

وقامت القوات بتدمير مخزن العبوات الناسفة والعربة والدراجة البخارية عن بعد مما أسفر عن إنبعاث نيران شديدة نتيجة لانفجار العبوات الناسفة.