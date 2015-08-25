تنفذ المرحلة الأولى من مشروع " مكاني للعنونة " في دبي

تبدأ بلدية دبي تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع لوحات " مكاني للعنونة الذكية " اعتبارا من شهر أكتوبر القادم والتي تشمل 40 ألف مبنى وتغطى 63 منطقة .. إضافة إلى الدوائر الحكومية ومحطات المترو.

وتعمل بلدية دبي حاليا وبشكل مكثف على الانتهاء من الإجراءات التعاقدية مع الشركة المنفذة للوحات مشروع مكاني للعنونة الذكية الذي سيتم تنفيذه على مراحل ليغطي جميع المناطق في دبي وتشمل مع ذلك المناطق الحرة وقرية حتا والمزارع .

وقال المهندس عبد الحكيم مالك مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في البلدية في تصريح له إن لوحات مكاني ستثبت على مداخل جميع المباني والمستودعات والمصانع والفنادق والمدارس والمساجد والمزارع في إمارة دبي.

وأوضح المهندس مالك أن العشرة أرقام التي على اللوحة تعطي دقة عالية لموقع مدخل المبنى وتتميز اللوحة عن غيرها من اللوحات باحتوائها على الرمز المربع الذكي التي يمكن المسح عليها بالهواتف الذكية من خلال تطبيق مكاني أو أي تطبيق آخر لمعرفة موقع المبنى ويمكن بعد مسح الرمز أو إدخال العشرة أرقام من الحصول على معلومات إضافية من خلال تطبيق مكاني مثل اسم وأرقام " المنطقة والمبنى والشارع " إضافة إلى مميزات كثيرة أخرى.

وأشار إلى أن هذا النظام مطبق حاليا في الكثير من الدوائر الحكومية ومنها شرطة دبي " نظام البلاغات 999 " و الذي يمكن من خلال هذا النظام إعطاء مواقع الحوادث للشرطة والاسعاف والدفاع المدني.

ودعا المهندس مالك الجمهور للتعاون مع البلدية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإمارة دبي ومتطلبات الحكومة الذكية .. مؤكدا أن إمارة دبي ستكون بعد تنفيذ هذا المشروع أول مدينة في العالم تطبق العنونة الجغرافية بهذه الكيفية .. لافتا إلى أن العمل جار حاليا مع الإمارات الأخرى لتعميمها على مستوى الدولة.