محمد بن زايد يلتقي الرئيس المصري

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة .. وذلك على هامش زيارة سموه إلى روسيا الاتحادية لحضور المعرض الدولي للطيران والفضاء 2015.

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