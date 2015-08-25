الخطوط اليمنية الجوية بالقاهرة تستعد لتنظيم رحلات من وإلى مطار عدن

أكد مدير منطقة الخطوط الجوية اليمنية بمطار القاهرة الدولى، صادق عبدالعزيز، أن منطقة القاهرة بصدد تنظيم رحلات من وإلى مطار عدن الدولى كلما استوفيت الرحلات عدد المسافرين الراغبين في السفر، وذلك مراعاة للأبعاد الاقتصادية لتسيير الرحلات الدولية.

منوها عن أن سلطات الطيران المصرية قد سمحت للخطوط اليمنية بتسير رحلات من وإلى مطار القاهرة الدولى والمطارات اليمنية.

ونفى عبدالعزيز فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قرار شركة الخطوط الجوية اليمنية عدم تسيير رحلات من القاهرة الى مطار عدن الدولى، مشيرا إلى أن الرحلات تتم جدولتها وفقا للبرنامج المعد سلفا ووفقا لخطة الطيران اليمنى من العواصم العربية والدولية إلى المطارات اليمنية المختلفة.

وطالب مدير منطقة الخطوط الجوية اليمنية بمطار القاهرة من وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر ويبث من أخبار.

>