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وزير التعليم: سننفذ حكم القضاء بقضية "صفر" مريم.. ونعتذر حال ثبوت حقها

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قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تحترم القضاء وقراره فى قضية الطالبة مريم زكى الحاصلة على صفر فى الثانوية العامة.

وأضاف الرافعى على هامش افتتاح الوزير مدرستين بقرية أبو عياد بمركز المنيا، أنه سينفذ قرار النيابة العامة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسبب فى ذلك، بالإضافة إلى تقديم اعتذار رسمى من الوزارة للطالبة، وسيحول كل المتسببين إلى النيابة فورا.

وأوضح الرافعى أن هناك إجراءات قانونية فى حالة ثبوت أنه ليس لها حق فيما قامت به، مشيرا إلى أن الشئون القانونية كان لديها قراءة للورقة فى البداية ودعنا نترك الأمر للقضاء .

وأشار وزير التربية والتعليم أن حالة مريم هى الحالة رقم 40 من بين الطلاب والطالبات الحاصلين على صفر فى الثانوية العامة، وأن من بينهم 33 طالبا تراجعوا عن شكاويهم واعترفوا بأن أوراقهم التى حصلت على صفر هى نفس أوراق إجاباتهم، فيما تبقى 7 حالات من بينهم مريم جارى التحقيق فيهم وفى حال ثبوت حق لها ستعتذر الوزارة رسميا لها وتنفذ قرار القضاء.

وأضاف الرافعى:"وقفنا معها ونعلم أنها تمر بظروف صعبة ولن تتضرر بأى حال من الأحوال حتى لو طلعت ورقتها ".

وفى رد على قصة الحجاب قال الوزير، إن ما تردد حول الحجاب كذب وافتراء ولم يصدر قرار بذلك وليس لنا ولاية على الطلاب، إنما الولاية لأولياء الأمور.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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