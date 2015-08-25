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المتحدث العسكرى: تدمير مخزن للعبوات الناسفة وعربة ودراجة نارية بسيناء

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المتحدث العسكرى: تدمير مخزن للعبوات الناسفة وعربة ودراجة نارية بسيناء المتحدث العسكرى: تدمير مخزن للعبوات الناسفة وعربة ودراجة نارية بسيناء
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن معلومات مؤكدة وردت من الأجهزة الأمنية تفيد بوجود مخزن للعبوات الناسفة التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى استهداف قوات الجيش والشرطة بمنطقة "الحمادين" بمدينة الشيخ زويد فى شمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له :" على الفور تم دفع قوة لموقع المخزن المشار إليه ، وأثناء القيام بأعمال الاستطلاع تم رصد عربة ربع نقل وعلى متنها عنصر إرهابى بجوار المخزن أثناء تحميلها بواسطة إرهابى آخر ".

وأضاف: "باستمرار أعمال المراقبة تم رصد انضمام عنصر إرهابى ثالث على متن دراجة نارية، حيث قاموا جميعاً بمحاولة إخفاء العربة بحمولتها من العبوات الناسفة فى منطقة زراعات كثيفة والهرب مستقلين الدراجة النارية، وقد قامت القوات بتدمير مخزن العبوات الناسفة والعربة والدراجة البخارية عن بعد مما أسفر عن انبعاث نيران شديدة نتيجة لانفجار العبوات الناسفة.


>- الجيش يدمر مخزنا للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة بالشيخ زويد
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