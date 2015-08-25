أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الأثار يعلن انضمام أرض الحزب الوطنى المنحل لـ«المتحف المصرى» بالتحرير

Google+ Print
وزير الأثار يعلن انضمام أرض الحزب الوطنى المنحل لـ«المتحف المصرى» بالتحرير وزير الأثار يعلن انضمام أرض الحزب الوطنى المنحل لـ«المتحف المصرى» بالتحرير

أكد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، انضمام أرض الحزب الوطنى إلى المتحف المصرى بالتحرير، بشكل رسمى، وذلك بعد قرار هدمه. وأوضح الدماطى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى المتحف المصرى الكبير، أن أرض الحزب الوطنى تقع فى الأساس داخل حرم المتحف المصرى، فإذا كانت قد آلت لأى وزارة أخرى فإنها لا تستطيع بناءها أعلى من مستوى المتحف ولذلك آلت للآثار. وأضاف “الدماطى” أنه سيتم على هذه الأرض إنشاء مشروع استثمارى كبير يساعد فى انتعاش الحركة السياحية وزيادة دخل وزارة اللآثار التى تعتمد على التمويل الذاتى، مؤكداً أن المشروع سيتم عرضه على رئيس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لبحثة ومناقشته.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا