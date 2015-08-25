وزير الأثار يعلن انضمام أرض الحزب الوطنى المنحل لـ«المتحف المصرى» بالتحرير

أكد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، انضمام أرض الحزب الوطنى إلى المتحف المصرى بالتحرير، بشكل رسمى، وذلك بعد قرار هدمه. وأوضح الدماطى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى المتحف المصرى الكبير، أن أرض الحزب الوطنى تقع فى الأساس داخل حرم المتحف المصرى، فإذا كانت قد آلت لأى وزارة أخرى فإنها لا تستطيع بناءها أعلى من مستوى المتحف ولذلك آلت للآثار. وأضاف “الدماطى” أنه سيتم على هذه الأرض إنشاء مشروع استثمارى كبير يساعد فى انتعاش الحركة السياحية وزيادة دخل وزارة اللآثار التى تعتمد على التمويل الذاتى، مؤكداً أن المشروع سيتم عرضه على رئيس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لبحثة ومناقشته.