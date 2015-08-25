«سوهاج» تعلن دخول 28 مدرسة الخدمة بتكلفة 65 مليون جنيه

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج، أن عدد المدارس المتوقع دخولها الخدمة خلال العام الدراسي القادم، يبلغ 28مدرسة بنواحي مراكز وقري ونجوع المحافظة المختلفة بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه تقريبا منها 7 مدارس جديدة وعدد21 مدرسة توسعات تم الانتهاء من 12 مدرسة منها وجاري استكمال التجهيزات للمدراس المتبقية.

وأكد المحافظ علي ضرورة الأهتمام بالمنظومة التعليمية بالمحافظة مشيرا إلي تجهيز جميع المدراس التي ستدخل الخدمة هذا العام بالمرافق اللازمة من مياه وكهرباء وصرف صحي وتهيئة الفصول بها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي القادم لتسهيل

> العملية التعليمية والاستيعابية للطلاب في مراحل التعليم المخلتفة.

ومن جانبه أوضح السيد محمود حسن مدير منطقة سوهاج التعليمية أن المدرس التي ستدخل الخدمة هذا العام ستتيح عدد فصول 328 فصل ، وقال ان هناك سبعة مدارس جديدة هذا العام حيث تم الانتهاء من مدرسة نجع تمام الاعدادية بتجهيزاتها وتوصيل جميع المرافق لها من كهرباء ومياه وصرف صحي، وجاري الانتهاء من أعمال التجهيزات والكهرباء بمدرسة جرجا الإعدادية بنات ، والانتهاء من أعمال التجهيزات بمدرستي روافع العيساوية الابتدائية والثانوية ، وجاري البدء في توصيل الكهرباء، واستكمال التجهيزات بمدارس الصوامعة شرق الثانوية ، نزلة عبد الله للتعليم الاساسي ومدرسة الوحدة الوطنية الابتدائية.