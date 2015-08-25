إقامة كأس السوبر في الإمارات بين الأهلي والزمالك فقط

ستقام مباراة كأس السوبر المصري في إمارة دبي بشرط وحيد حددته الشركة الراعية لاتحاد الكرة.

وأوضح محمود الشامي عضو إدارة الاتحاد"كأس السوبر سيقام في دبي وفقًا لقرار اتحاد الكرة".

وأضاف في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة"ولكن الشركة الراعية حددت شرطًا وحيدا لإقامتها خارج مصر وهي أن تكون بين الأهلي والزمالك".

وأشار إلى أنه في حالة كان أحد طرفي المباراة فريق آخر غير الأهلي، سيقام اللقاء في مصر.

ولفت إلى أن المباراة ستقام يوم 15 أو 16 أكتوبر، وستنطلق بعدها بطولة الدوري بثلاثة أيام.

يُذكر أن الزمالك ينتظر منافسه في كأس السوبر باعتباره الفائز بلقب الدوري هذا الموسم.