موسم في الجول – عبد ربه يختار.. أفضل صاعد ' محور تحركات فريقه '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على مدحت شلبي الإعلامي الشهير.

السؤال الذي وجهناه لنجم منتخب مصر هو، من هو أفضل لاعب صاعد في الدوري خلال الموسم المنقضي بالنسبة لك؟

وأجاب عبد ربه قائلا:"تريزيجيه لاعب الأهلي".

وأضاف"تريزيجيه كان صاحب أداء متميز ومحور لتحركات فريقه خلال المباريات".

يذكر أن تريزيجيه كان قد رحل عن الأهلي خلال الفترة الأخيرة لينضم إلى صفوف أندرلخت البلجيكي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية شراء.