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نفوق 10 رؤوس أغنام وأجزاء من سيارة فى احتراق منزل بسوهاج

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نفوق 10 رؤوس أغنام وأجزاء من سيارة فى احتراق منزل بسوهاج نفوق 10 رؤوس أغنام وأجزاء من سيارة فى احتراق منزل بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق شب بمنزل بناحية شارع عمر مكرم بمدينة جهينة، مما نتج عنه نفوق 11 حيوانًا واحتراق محتويات المنزل وبعض أجزاء السيارة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بالسيطرة على حريق شب بمنزل دون وقوع خسائر بشرية .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز جهينة بنشوب الحريق بمنزل "عبد العزيز إ ع" 67 عاما ويقيم بذات الناحية وامتد للسيارة ملكه رقم 18561 ملاكى سوهاج، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى نفوق عدد "10" رأس غنم وعدد "1" دابة وبعض الطيور واحتراق محتويات المنزل وبعض أجزاء السيارة.

وبسؤال المذكور أيد ما جاء بالفحص واتهم "عبد الرحمن إ ع" شقيقه و"إبراهيم ع إ ع" [ نجل الأول ] ويقيمان بذات الناحية، بإشعال النيران بسبب خلاف بينهم على قطعة أرض، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2175 إدارى المركز لسنة 2015.

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مصر 365