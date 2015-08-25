كشف غموض مقتل سائق توك توك على يد مجهولين بالخصوص

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض مصرع سائق توك توك بطعنات نافذة بالجسم والعثور على جثته ملقاة بمنطقة الشركات بقسم الخصوص، حيث تبين أن سائقا وميكانيكيا وعاطلا كونوا عصابة للسرقة بالإكراه، وخلال محاولتهم سرقة مركبة التوك توك من المجنى عليه قاومهم فتخلصوا منه.

ألقى القبض على المتهمين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا بالعثورعلى جثة باسم خليل عبد المؤمن سائق توك توك ملقاة بمنطقة شركات البترول.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية، وتوصلت جهود رجال المباحث أن مرتكبى الواقعة كل من مجدى أ ص سائق محكوم عليه هارب فى عدة قضايا حيازة سلاح، وفتحى أ ف ميكانيكى سيارات وأحمد س م وشهرته " أحمد حديدة" عاطل، عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها ، وأقروا بمعرض اعترافاتهم قيامهم باستقلال مركبة التوك توك قيادة المجنى عليه من الموقف أمام كافتيريا بولس أسفل الطريق الدائرى، وطلبوا توصيلهم لمنطقة المطرية، وبمكان العثور قاموا بتهديده بسلاح نارى فرد محلى وأبيض وإنزاله من مركبة التوك توك، وحال مقاومته لهم قام المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض سكين المضبوط حوزته، وقام المتهم الثالث بإطلاق عيار نارى محدثين إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وفروا هاربين.

تم بإرشاد المتهمين ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها لدى عميلهم محمد ز ع وبها أثار دماء بدواسات وسماعات التوك توك، وكذا السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد محلى، وكذا سلاح أبيض "سكين"، وتم التحفظ عليهم.