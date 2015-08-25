القضاء الإدارى يفصل فى دعوى أيمن نور لتجديد جواز سفره 11 أكتوبر

>قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور أيمن نور، الهارب بلبنان، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به بدولتى لبنان وتركيا، للحكم بجلسة 11 أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى كلا من السفير المصرى بتركيا والسفير المصرى بلبنان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، بصفتهم، حيث طالبت الدعوى بالغاء القرار السلبى بعدم تجديد جواز السفر للمدعى أيمن عبد العزيز نور بدولتى لبنان وتركيا، وذكر أنه تقدم لتجديد جواز السفر، إلا أنه تم رفض طلب التجديد معللين بأنه مطلوب أمنيا بمصر.

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