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الأمن يكشف غموض واقعة تداول صور لسجناء بحوزتهم مخدرات داخل سجن مركز قليوب

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الأمن يكشف غموض واقعة تداول صور لسجناء بحوزتهم مخدرات داخل سجن مركز قليوب الأمن يكشف غموض واقعة تداول صور لسجناء بحوزتهم مخدرات داخل سجن مركز قليوب
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض ما تم تداوله من صور لمسجونين داخل سجن مركز قليوب، بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض، حيث تم تحديد شخصيات المتهمين الذين ظهروا فى الصور وعددهم 3 مسجلين خطر.

وتبين أن مسجونا رابعا هو من قام بتصويرهم قبل نقله من السجن منذ فترة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت باستدعاء مأمور السجن وضباط وأفراد الحراسة والخدمات لسؤالهم حول الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا بقيام إحدى القنوات الفضائية بعرض صور لقيام 3 أشخاص يحوز أحدهم سلاح أبيض "مطواة" وطبق بلاستيك بداخله بعض المواد المخدرة، ومعلن على شريط القناة بأنه تم التقاط هذه الصور من داخل سجن قسم شرطة قليوب.

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية، ومن خلال رصد التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز قليوب من تحديد هوية الأشخاص المتواجدين بالصور، وهم كل من عبدالعال محمد عبدالعال فكهانى المحبوس احتياطيًا بسجن مركز قليوب على ذمة القضية رقم 5742 إدارى مركز قليوب لسنة 2015م "قتل"، وأحمد عبدالرحمن سيد عاطل المحبوس احتياطياً بسجن مركز قليوب على ذمة القضية رقم 5570 جنايات مركز قليوب لسنة 2015م "سرقة بالإكراه"، وإسلام ذكى محمود عاطل المحبوس احتياطياً بسجن مركز قليوب على ذمة القضية رقم 5936 جنايات مركز قليوب لسنة 2015م " سرقة بالإكراه".

وبتفتيش غرفة السجن المودعين بها سالفى الذكر، عثر على هاتف محمول حوزة المتهم الأول، وبفحص الهاتف تبين عدم وجود تلك الصور المعلنة عليه، وبإجراء التحريات السريه تبين أن القائم بالتقاط تلك الصور أحد المسجونين ويدعى محمد العجوز، والذى تم ترحيله لأحد السجون العمومية منذ فترة طويلة،
>تحرر عن ذلك المحضر رقم 4380 إدارى مركز قليوب لسنة 2015م.
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