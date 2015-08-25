تموين سوهاج تضبط مصنعا غير مرخص يقلد علامات تجارية شهيرة

تمكنت إدارة مباحث تموين سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة من إلقاء القبض على صاحب مصنع خراطيم كهربائية يديره مالكه بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مباحث التموين يفيد بورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام أحد بإدارة مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وتقليد منتج الشركة الألمانية للأدوات الكهربائية وطرح المنتج فـى الأسواق بعيداً عن أعين الجهات الرقابة مخالفاً للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـى هذا الشأن محققاً من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد محمد نصحى مدير الإدارة وتم وائل م أ م 33 عاما صاحب مصنع خراطيم كهرباء ويقيم بناحية أولاد يحيى بحرى دائرة مركز دار السلام بإدارة مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر وتقليد منتج الشركة الألمانية للأدوات الكهربائية وطرح المنتج فـى الأسواق بعيداً عن أعين الجهات الرقابة مخالفاً للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـى هذا الشأن محققاً من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة وبحوزته "31200" متر مواسير كهربائية و"200" كجم بودرة بلاستيك و"2" ماكينة تصنيع وتشكيل خراطيم و"2" ماكينة خلط بلاستيك.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة وتــــم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين اليوم وجارى العرض على النيابة العامة.