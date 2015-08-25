استنفار أمنى بالمحلة أثناء محاكمة 9 ضباط شرطة متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة

يشهد محيط محكمة جنايات المحلة، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستنفار الأمنى داخل وخارج قاعة المحكمة بالتزامن مع ثانى جلسات محاكمة 9 ضباط شرطة متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتم نشر قوات أمن أمام قاعة المحاكمة.

ويشرف على عمليات التأمين اللواء محمد جابر مساعد مدير أمن الغربية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود.



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