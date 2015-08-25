استنفار أمنى بالمحلة أثناء محاكمة 9 ضباط شرطة متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة
يشهد محيط محكمة جنايات المحلة، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستنفار الأمنى داخل وخارج قاعة المحكمة بالتزامن مع ثانى جلسات محاكمة 9 ضباط شرطة متهمين بقتل 4 من أسرة واحدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتم نشر قوات أمن أمام قاعة المحاكمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويشرف على عمليات التأمين اللواء محمد جابر مساعد مدير أمن الغربية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود.
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