السفير المصري يلتقي الرئيس السنغالي

استقبل الرئيس السنغالي ماكي سال، السفير هشام ماهر، سفير جمهورية مصر العربية لدى السنغال، وهنأه على افتتاح مشروع توسيع قناة السويس الذي يمثل نقطة انطلاق نحو آفاق أرحب للاقتصاد المصري ويعد خطوة هامة نحو تحقيق الانتعاشة الاقتصادية التي تعتزم القيادة المصرية تنفيذها.

وأشار ماهر إلى الديناميكية التي اتسمت بها علاقات التعاون بين مصر والسنغال خلال الأعوام الأخيرة، كما نوه إلى ما ستشهده العلاقات الثنائية من دفعة قوية في المرحلة القادمة خاصة وأن البلدين على أبواب الحصول على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2016-2017 وضرورة التنسيق بين البلدين اللذين سيمثلان أفريقيا وسيدافعان عن مصالحها في هذا المحفل الهام.

وأوضح الرئيس السنغالي أنهم يتابعون باهتمام ما تواجهه مصر من هجمة شرسة من قوى الإرهاب ولجهود السيد رئيس الجمهورية المتواصلة لقمع الإرهاب والقضاء عليه، مؤكداً مؤازرتهم لمصر في مكافحتها لهذا الخطر الذي يهدد كافة دول العالم وخاصة دول المنطقة، كما أشار سال إلى ما يكنوه لمصر من تقدير كبير وأنهم ينتظرون أن تقف مصر دائماً عوناً للسنغال وللدول الأفريقية الصغيرة.

وأعرب الرئيس سال عن أملهم زيادة التعاملات الاقتصادية بين البلدين بما يعكس عمق العلاقات بينهما، ودعا كافة الشركات المصرية والمستثمرين المصريين للقدوم إلى السنغال وبحث إمكانيات التعاون بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.