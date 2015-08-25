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محافظ سوهاج يعلن دخول 28 مدرسة الخدمة العام المقبل بتكلفة 65 مليون جنيه

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محافظ سوهاج يعلن دخول 28 مدرسة الخدمة العام المقبل بتكلفة 65 مليون جنيه محافظ سوهاج يعلن دخول 28 مدرسة الخدمة العام المقبل بتكلفة 65 مليون جنيه
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن عدد المدارس التى ستدخل الخدمة خلال العام الدراسى المقبل 2015/2016م يبلغ 28 مدرسة بنواحى مراكز وقرى ونجوع المحافظة المختلفة بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه تقريبًا منها 7 مدارس جديدة و21 مدرسة توسعات تم الانتهاء من 12 مدرسة منها وجار استكمال التجهيزات للمدراس المتبقية .

وأكد المحافظ ضرورة الاهتمام بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى تجهيز جميع المدراس التى ستدخل الخدمة هذا العام بالمرافق اللازمة من مياه وكهرباء وصرف صحى وتهيئة الفصول بها لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى المقبل لتسهيل العملية التعليمية والاستيعابية للطلاب فى مراحل التعليم المخلتفة.

ومن جانبه، أوضح المهندس السيد محمود حسن، مدير منطقة سوهاج التعليمية، أن المدرس التى ستدخل الخدمة هذا العام ستتيح عدد فصول 328 فصلًا، وقال إن هناك سبعة مدارس جديدة هذا العام حيث تم الانتهاء من مدرسة نجع تمام الإعدادية بتجهيزاتها وتوصيل جميع المرافق لها من كهرباء ومياه وصرف صحى، وجارٍ الانتهاء من أعمال التجهيزات والكهرباء بمدرسة جرجا الإعدادية بنات، والانتهاء من أعمال التجهيزات بمدرستى روافع العيساوية الابتدائية والثانوية، وجارٍ البدء فى توصيل الكهرباء واستكمال التجهيزات بمدارس الصوامعة شرق الثانوية، نزلة عبد الله للتعليم الأساسى ومدرسة الوحدة الوطنية الابتدائية.

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مصر 365