بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات رصف الطرق بمدينة طور سيناء

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشروعات رصف الطرق بالمدينة، بإجمالى تكلفة 8 ملايين جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب، وإشراف جهاز تعمير سيناء، حيث طالب المحافظ بضرورة إنهاء أعمال الرصف قبل موعدها لافتتاح تطويرالمدينة فى أكتوبر 2015، كما تفقد أعمال إنشاء الميادين الجديدة، ومنها ميدان 6 أغسطس، وطالب المحافظ بضرورة إنهاء أعمال الرصف قبل موعدها لافتتاح تطوير المدينة فى أكتوبر 2015، كما تفقد أعمال إنشاء الميادين الجديدة، ومنها ميدان 6 أغسطس احتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدنية طور سيناء، كما قام المحافظ بتفقد بعض المشروعات الزراعية والتى من المقرر تفقدها ووضع حجر الأساس لها فى وجود وزير الزراعة، حيث تفقد المحافظ وحدة تنقية مياه الآبار بتكلفة 2 مليون جنيه، والمقدمة كإهداء لاستزراع 50 فدانا، بالإضافة لـ100 فدان أخرى يتم استصلاحها بعد إنهاء تشغيل البئر الثالث فى خلال 10 أيام، كما قام المحافظ بتفقد موقع إقامة مزرعة للأسماك على مساحة 3 أفدنة على مياه الآبار.

وقال المحافظ، إن كل ذلك يضاف إليه استصلاح 25 ألف فدان من خلال خطة الحكومة فى استصلاح 3 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، كما تفقد المحافظ المزرعة التى أقامتها مؤسسة مصر الخير بطاقة 3000 رأس ماشية للتسمين وأجرى حوارًا مع الشباب الذى يتم تدريبه قبل تسليمهم رؤوس الماشية طبقا لبرنامج زمنى معد لذلك، والتى تحقق ما يقرب من 150 فرصة عمل لشباب مدينة طور سيناء، وقام بالتقدم بالشكر للمؤسسة، وأكد أن المشروع لا يهدف إلى الربح، بل لإتاحة فرص عمل للشباب، وإدخال نوع جديد من أنواع التربية وتوفير اللحوم بأسعار مقبولة.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم خلال زيارة وزير الزراعة للمحافظة وضع حجر أساس المجزر النصف آلى بتكلفة 12 مليون جنيه، مؤكدًا أنه تم بالفعل توفير5 أطنان لحوم مذبوحة تابعة لوزارة الزراعة سيتم توزيعها بالمجمعات بسعر 60 جنيها للكيلو، للمساعدة على القضاء على جشع التجار وارتفاع أسعار اللحوم، كما أكد تأييده لحملة مقاطعة اللحوم لحين انخفاض أسعارها.

وأكد المحافظ، أن المشروع من أهدافه إتاحة فرص لشباب المحافظة، وإدخال نوع جديد من أنواع التربية لم تكن موجودة من قبل، حيث ستتم إتاحة 150 فرصة عمل للشباب، من أبناء المحافظة، وقام المحافظ بالتقدم بالشكر للقائمين على المشروع.



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