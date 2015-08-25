«الزراعة» تفتح الباب لتلقي طلبات تقنين وضع اليد في 6 مناطق

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن البدء في تقنين واضع اليد للمساحات التي تم حصرها بالمرحلة الاولى في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه سيتم فتح الباب لتقلي الطلبات والتعاقد مع واضعي اليد المستوفين للشروط والسابق حصرهم بتلك المناطق بدءاً من اليوم الاحد الموافق 23 أغسطس، وحتى الأربعاء الموافق 30 من سبتمبر المقبل، بالهيئة.

وأضاف البيان انه سيتم منح العملاء الذي سيقومون بالسداد الفوري خصم قدره 10%، و 7% لمن يقوم بسداد 75% من القيمة ، و5% لمن يسدد 50% منها، لافتة انه سيتم التقسيط على 4 سنوات بالاضافة الى الفائدة المعلن عنها بالبنك المرزي المصري مضافاً اليها 2% مصاريف ادارية.

وتابع البيان ان ذلك ياتي حرصاً من الدولة على انشاء مجتمعات زراعية مستقرة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالتفاح السيسي، وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، لافتا ان ذلك الأمر يسري على الافراد والشركات التي قامت بزراعات جادة في تلك المناطق.

وأشترطت الوزارة ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة، وألا تزيد المساحات محل التقنين عن الحدود المقرر بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية، وألا تكون هناك منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع ا ليد مخصصة لمنفعة عامة، لافتة انه سيتم فسخ التعاقد في حال الاخلال بتلك الشروط دون الحاجة الى توجيه انذار .

وكانت لجان الحصر التي امر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيلها ، انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة اجمالية بلغت 525891 فدان ، في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي، كما يجرى حالياً استكمال الحصر في باقى المناطق.​​