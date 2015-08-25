ننشر صورة قرار إقالة مدير الصحة النفسية بالخانكة

حصل "اليوم السابع" على صورة قرار إقالة الدكتور مصطفى شحاتة مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والذى أصدرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على خلفية إجرائه حوار لـ"اليوم السابع" تحدث فيه عن ضعف الإمكانيات بالمستشفى ومعاناة المرضى النفسيين.

وجاء بالقرار الذى حمل رقم (36 ) لسنة 2015 بتاريخ 22 أغسطس أنه بعد الإطلاع على القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، وعلى القرار رقم 32 لسنة 1998 بشأن انشاء الامانة العامة للصحة النفسية وعلى القرار رقم 413 لسنة 2008 بشأن استحداث وظائف بديوان عام الوزارة ( الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية )، وعلى القرارات الجمهورية أرقام 331 لسنة 1997 , 148 لسنة 2007، 34 لسنة 2009 , 88 لسنة 2010 بشأن تبعية مستشفيات الصحة النفسية إلى ديوان عام الوزارة وعلى القرار الوزارى رقم 602 لسنة 2013 بشأن تفويض الأستاذ الدكتور هشام أحمد رامى أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية فى الاختصاصات المالية والإدارية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح لإنجاز الأعمال الخاصة بالأمانة والوحدات التابعة لها، وعلى مذكرة العرض المقدمة من الإدارة العامة لشئون المستشفيات والمعتمدة من أ. د أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبناء على الصلاحيات والسلطات المخولة للسيد أ.د أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ولصالح العمل، تقرر إنهاء تكليف السيد الطبيب – مصطفى شحاتة محمد بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية للطب البشرى بالدرجة الأولى من العمل مدير لمستشفى الخانكة للصحة النفسية وعودته لجهة عمله الأصلية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 22 -8- 2015.

وكان الدكتور مصطفى شحاتة مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، أكد تعليقا على قرار إقالته بعد حواره لـ"اليوم السابع"، الذى نشر بتاريخ 20 – 8 – 2015 والحديث عن ضعف الإمكانيات ووفاة 11 نزيل من مرضى المستشفى أنه يطالب المسئولين بإحالته للتحقيق قائلا: " أنا عاوز المسئولين يحققوا معايا ولو كنت غلطان يعاقبونى وإذا لم يثبت خطأى فيجب عليهم الاعتذار".

وتابع: أن الهدف من إقالتى هو تهدئة الرأى العام فقط، وليس بسبب خطأ اقترفته أو إهمال منى، فقد اتخذت الإجراءات المطلوبة فى الوقت المناسب وبالإمكانيات المتاحة.

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