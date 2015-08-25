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إزالة 251 حالة إشغال وضبط 19 قضية تموين متنوعة خلال حملة بالبحيرة

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إزالة 251 حالة إشغال وضبط 19 قضية تموين متنوعة خلال حملة بالبحيرة إزالة 251 حالة إشغال وضبط 19 قضية تموين متنوعة خلال حملة بالبحيرة
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء عزيز إدوارد نائب مديرأمن البحيرة، من ضبط 19 قضية تموين متنوعة، وإزالة (251) حالة إشغالات ثابتة ومتحركة، وذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها نائب مدير أمن البحيرة.

كما تم ضبط صاحب مصنع طوب كائن بقرية كفر مجاهد مركز كوم حمادة، لقيامه بتجميع (88) أسطوانة غاز مدعمة لاستخدامها بالمصنع، وتحرر المحضر 21253/2015 جنح مركز كوم حمادة؛ فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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