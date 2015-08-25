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بالصور.. ختام الدورة الرياضية في كرة القدم للأحياء الشعبية بالوادي الجديد

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بالصور.. ختام الدورة الرياضية في كرة القدم للأحياء الشعبية بالوادي الجديد بالصور.. ختام الدورة الرياضية في كرة القدم للأحياء الشعبية بالوادي الجديد

شهد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، والمساعد العميد جمال عبد العزيز، نائبان اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد ختام الدورة الرياضية فى كرة القدم للاحياء الشعبية بالوادى الجديد تحت شعار (حلم وحققناه) بمناسبة احتفالات بقناة السويس.

وقال عماد فتحى عبد اللطيف، مدير إدارة الرياضة بالشباب والرياضة، إن الدورة شارك فيها 14 فريق من الاحياء الشعبية بالخارجة واضاف ان الدورة تاتى فى اطار خطة مديرية الشباب والرياضة لتنظيم عدد من الانشطة الرياضية بمركز الشباب والاندية الرياضية بالوادى الجديد لشغل اوقات الفراغ للشباب والطلائع.

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