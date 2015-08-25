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فتحي مبروك يحدد المشكلة الوحيدة لإيفونا

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فتحي مبروك يحدد المشكلة الوحيدة لإيفونا فتحي مبروك يحدد المشكلة الوحيدة لإيفونا

يرى فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الفريق يعاني من مشكلة وحيدة مع بداية مشاركته في المباريات.

وأوضح مبروك"إيفونا مهاجم جيد، ولكنه يواجه معركة مع نفسه لإثبات الذات، وهو ما يجعل أي لاعب يلجأ للفردية في بداية مشواره مع فريقه الجديد".

وأضاف في تصريحاته لقناة ناديه التليفزيونية"إيفونا يريد إثبات ذاته أيضا في ظل تألق جون أنطوي الذي انضم للأهلي في نفس التوقيت، ونجح اللاعبان في إحراز الأهداف بمباراة الجونة".

واستدرك"ولكن إيفونا يريد إثبات ذاته على المستوى الأفريقي، وبالطبع إمكانياته عالية جدا، فهو مهاجم قوي ومميز وسريع".

وأشار فتحي مبروك إلى أنه يتمنى تعافي أنطوي من إصابته سريعا، لأنه مهاجم مميز للغاية، مضيفًا أن وجود وفرة من المهاجمين المميزين أمر يسعد أي مدرب.

وأتم"البديل القوي يكون قادرا على تغيير نتيجة مباراة، مثلما فعل عماد متعب بتسجيل هدفين بعد مشاركته احتياطيا في مباراة الشرطة".

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فيديو اليوم السابع