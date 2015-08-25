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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة
لقى قبل قليل شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون بكسور وجروح جراء وقوع حادث تصادم بطريق بدر – التحرير (فردى) أمام قرية عمر شاهين دائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين أتوبيس خاص المنوفية رقم 5842 م ن ر " فر قائده هارباً تاركا الأتوبيس"، والسيارة رقم 8462 ب ف ج "ميكروباص" قيادة حسنى صبرى محمد " سائق ومقيم منشأة ناصر دائرة المركز" .

أثناء سير الأتوبيس بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائده واصطدم بالسيارة التى تصادف قدومها بالاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية و "جيهان عبد الحميد موسى" ربة منزل ومقيمة قرية أم صابر دائرة المركز، وإصابة (8) أشخاص آخرين من مستقلى السيارة الثانية بكسور وجروح وكدمات تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بدر العام والمصابين لمستشفى شبين الكوم الجامعى، وتحرر المحضر 8973/2015 جنح المركز.

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مصر 365