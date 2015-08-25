القبض على رئيس قطاع بشركة النصر للمبانى أثناء تقاضيه 600 ألف جنيه رشوة

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية على (ح.ب) رئيس قطاع تنفيذ مشروعات القاهرة الكبرى بشركة النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو) و3 مقاولين أثناء حصوله منهم على مبلغ 600 ألف جنيه عل سبيل الرشوة نظير تسهيل صرف المستخلصات وإجراءات إسناد الأعمال لهم بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومشروع 240 قرية بمحافظة الفيوم.

كانت وردت معلومات لضباط الهيىة الرقابية تفيد بقيام رئيس قطاع تنفيذ المشروعات بالقاهرة بتقاضيه رشوة من المقاولين بعرض تسهيلات المبانى.

وعلى الفور قامت الرقابة بعمل فريق من التحريات للتأكد من صحة الواقعة، حيث أفادت التحريات صحة الواقعة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على المتهم متلبسا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.