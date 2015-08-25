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لمرضى السكر.. نوع الأنسولين وتناول النشويات من أسباب شعورك بالجوع

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لمرضى السكر.. نوع الأنسولين وتناول النشويات من أسباب شعورك بالجوع لمرضى السكر.. نوع الأنسولين وتناول النشويات من أسباب شعورك بالجوع
شعور مريض السكر بالجوع أحد الأعراض التى تعطى مؤشرات لعدم ضبط مستوى السكر بالجسم، والذى يكون بسس انخفاض مستوى السكر أو حدوث بعض خلل فى جرعات الدواء السكر.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى السكر والغدد الصماء، إن شعور مريض السكر بالجوع بصورة كبيرة أحد الأشياء التى تؤرق كثير من مرضى السكرى نتيجة خوفهم من تاثير ذلك على حالتهم الصحية ومستوى نسبة السكرى بالجسم.

ويستكمل د. السبعاوى قائلا: "هناك بعض أنواع الأنسولين التى تسبب فى زيادة شعور مرضى السكر بالجوع، رغم ضبط مستوى السكر فى الدم، لذلك يجب على من يستعملون الانسولين ضرورة استشارة الطبيب المعالج، فى حالة الشعور بالجوع لمعرفة السبب أو لتغيير الأنسولين لنوع آخر".

ويتابع د. السبعاوى، قائلا: "يشعر مريض السكر بالجوع نتيجة تناوله كمية كبيرة النشويات، والتى تساهم فى ارتفاع مستوى السكر بالدم نتيجة أن كمية الأنسولين اللازمة للهضم غير كافية، وبالتالى يقلل أمداد الخلايا والأنسجة بالطاقة اللازمة مما يزيد الشعور بالجوع".
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