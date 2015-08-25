«الجوازات» تؤكد تواجد لجانها على مداخل مكة المكرمة

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التقيد بأنظمة وتعليمات المملكة والعمل على استخراج التصريح الرسمي لمن رغب في أداء فريضة الحج وذلك تفادياً للعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين لتعليمات الحج بكل حزم.

كما حثت الجوازات ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة إلى التقيد بمواعيد القدوم م والمغادرة قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها، مؤكدة بأن 30/11/1436ه آخر موعد لاستقبال الحجاج عبر منافذ المملكة البرية، مع التذكير لضيوف الرحمن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة حملهم التصريح الرسمي لأداء الفريضة من بلادهم حتى لا يتعرضوا إلى إعادتهم.

وأكدت الجوازات أنها قامت بإيجاد لجان إدارية موسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة وتتولى إصدار العقوبات الفورية بحق الناقلين للحجاج بدون تصريح حج، وتنص العقوبات على الآتي:

1- يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصاريح حج نظامية بالسجن لمدة خمسة عشر يوماً وبغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم.

2- في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله.

3- وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال عن كل حاج يتم نقله.

وفي كل الأحوال يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

كما تنص عقوبة نقل المتسللين أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم على العقوبات التالية:

1. غرامة مالية تصل إلى 100ألف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين.

2.السجن لمدة تصل إلى سنتين.

3. الترحيل إن كان المخالف وافداً.

4. التشهير بالمخالف.

5. مصادرة المركبة قضائياً.