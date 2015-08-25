"تعليم سوهاج" تعتمد عقود المعلمين فى مسابقة الـ30 ألف معلم أول سبتمبر

قال عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المديرية ستقوم بتوقيع عقود المعلمين الذين تم تعيينهم ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم يوم 1 سبتمبر المقبل، وعددهم 2945 معلما، مؤكدا أن هناك من المعلمين من قام بتجهيز أوراقه.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن المعلمين سيتم توزيعهم على إدارات مراكز البلينا وجرجا ودار السلام، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود عجز فى إدارة من الإدارات الثلاث سيتم سده عن طريق نقل المعلم إلى الإدارة الأخرى لسد العجز.

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