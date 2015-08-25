توغل إسرائيلى محدود شمال قطاع غزة

توغلت عدة جرافات إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء بشكل محدود شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن أربع جرافات توغلت مسافة 70 مترا تقريبا ، وأجرت أعمال تجريف مع تواجد لآليات عسكرية مساندة وطائرات استطلاع.

وتتوغل قوات إسرائيلية بين الحين والآخر على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة لمسافات محدودة ، يتخللها أعمال تمشيط وتجريف.

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