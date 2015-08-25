قوة خاصة سعودية لدعم المقاومة الشعبية اليمنية فى حفظ الأمن تصل عدن

كشف مصدر عسكرى يمنى رفيع عن وصول قوة عسكرية سعودية خاصة لمدينة عدن لمشاركة الأجهزة المعنية فى الحفاظ على الأمن فى كل المحافظات الجنوبية المحررة، ووضع استراتيجية واضحة للدفاع الذاتى عن المدينة من الهجمات الإرهابية.

وقال المصدر فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الثلاثاء أن وجود هذه القوة فى هذه المرحلة غاية فى الأهمية إذ سيدعم القطاعات الحكومية فى وضع خططها المستقبلية للعاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات التابعة لها إقليميا، إضافة إلى أن ذلك سيكرس دور المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى فى إكمال عمليات التحرير دون التراجع لتأمين المناطق المحررة.

ويأتى هذا التحرك فى أعقاب ما تعرضت له عدن فى الفترة الماضية من هجمات.

وكانت الحكومة اليمنية أنهت المراحل الأخيرة لإطلاق الشرطة المحلية للحفاظ على الأمن فى المديريات المحررة التابعة لعدن، وذلك بعد أن التحق قرابة أربعة آلاف شخص ينتمون للمقاومة الشعبية بالقطاع، فيما تنتظر السلطة المحلية فى عدن وصول خبراء من السعودية والإمارات لتدريب الجنود فى المرحلة المقبلة، وفق برامج حديثة مخصصة لتطوير قدرات الأفراد فى كيفية التعامل مع الأحداث وتطبيق النظام والحفاظ على سلامة المواطنين.

>