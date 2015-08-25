تنظيم داعش يعدم مراسلا صحفيا غربى مدينة الموصل العراقية

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء بأن تنظيم "داعش" أقدم على إعدام مراسل صحفى فى إحدى الساحات غربى الموصل400/ كلم شمال بغداد./

وقال العميد ذنون السبعاوى من شرطة نينوى إن"تنظيم داعش أقدم على إعدام الصحفى عادل الصائغ مراسل قناة صلاح الدين الفضائية".

وأوضح أن "التنظيم نفذ حكم الإعدام رميا بالرصاص فى ساحة قاسم السواس غربى الموصل" ، مشيرا إلى أن "التنظيم حذر الصحفيين جميعا فى الموصل من أنهم سيلقون نفس المصير فى حال اعتقالهم لمخالفتهم تعليمات التنظيم".

على صعيد آخر ، أفاد العميد محمد الجبورى فى شرطة نينوى اليوم الثلاثاء بمقتل عشرة قياديين فى تنظيم داعش بقصف لطيران التحالف الدولى فى منطقة الجوسق جنوبى الموصل.

كما كشف سكان محليون فى الموصل اليوم عن مقتل ثمانية من عناصر داعش بقصف جوى للتحالف الدولى استهدف منطقة شلالات الموصل.

وقال السكان إن ثمانية من عناصر داعش ، بينهم ثلاثة من "أشبال الخلافة" الذين زجهم التنظيم مؤخرا للمشاركة بعمليات عسكرية فى "ولاية نينوى" قتلوا بقصف صاروخى لطيران التحالف الدولى على قاعدة للتنظيم فى منطقة الشلالات20/ كم شمال الموصل./

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