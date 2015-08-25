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الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستستضيف 8 آلاف لاجئ سورى عام 2016

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الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستستضيف 8 آلاف لاجئ سورى عام 2016 الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستستضيف 8 آلاف لاجئ سورى عام 2016
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستستضيف فى عام 2016 ما بين 5 آلاف و8 آلاف لاجئ سورى وأنها تدرس 15 ألف طلب لجوء قدمت اليها عبر الأمم المتحدة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى قوله أن الولايات المتحدة ستستضيف "ما بين ألف وألفى لاجئ سورى هذا العام، وما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف فى السنة المقبلة فى 2016 ".

وأضاف كيربى أن "هناك قيد الدرس 15 الف لاجئ سورى أحالت ملفاتهم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ".

يذكر أنه فى يوليو الماضى قال رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس أن عدد اللاجئين السوريين تخطى 4 ملايين تعيش غالبيتهم فى الفقر ويحلم بعضهم بالاستقرار فى أوروبا بعد فقدان الأمل بعودة سريعة إلى الوطن.
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