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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع إماراتية وسط اليمن

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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع إماراتية وسط اليمن الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع إماراتية وسط اليمن
أفادت مصادر صحفية تابعة للحوثيين اليوم الثلاثاء بأن اللجان الشعبية الحوثية أسقطت طائرة استطلاع إماراتية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اللجان الشعبية للحوثيين المدعومين بقوات الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح أطلقوا صاروخا على طائرة استطلاع إماراتية فى مديرية مكيراس ما أدى إلى سقوطها.

ولم تصدر قوات التحالف الذى تقوده أى تعليق بهذا الشأن حتى الآن.

وفى سياق آخر، شنت طائرات التحالف غارات عنيفة على تجمعات الحوثيين والقوات الموالية لصالح بمحافظة الحديدة غربى اليمن.

وقال سكان محليون لـ (د.ب.أ) إن الغارات استهدفت المجمع الحكومى بمديرية بيت الفقيه الواقع فى قبضة الحوثيين وقوات صالح، حيث هزت انفجارات عنيفة تلك المنطقة، وارتفعت أعمدة الدخان منها بكثافة.
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مصر 365

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