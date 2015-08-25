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المعارضة السورية: جبهة النصرة تستهدف مطار أبو الظهور العسكرى بريف إدلب

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المعارضة السورية: جبهة النصرة تستهدف مطار أبو الظهور العسكرى بريف إدلب المعارضة السورية: جبهة النصرة تستهدف مطار أبو الظهور العسكرى بريف إدلب
أكدت المعارضة السورية أن جبهة النصرة استهدفت مطار ابو الظهور العسكرى بريف إدلب الشرقى بقذائف هاون محلية الصنع ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى فى صفوف قوات النظام.

ونقلت قناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء عن المعارضة قولها أن جبهة النصرة تفرض حصارا تاما على قوات النظام فى مطار ابو الظهور العسكرى. وتستعد كتائب المعارضة لإطلاق حملة عسكرية واسعة للسيطرة على المطار العسكرى.

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان فد أفاد أمس بأن 51 جنديا من الجيش السورى قتلوا فى محيط مطار كويرس العسكرى والكلية الجوية بريف حلب الشرقى فى هجومين منفصلين شنهما تنظيم داعش الإرهابى.
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مصر 365

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