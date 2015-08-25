الرئيس السيسي يصل روسيا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل الي مطار موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق ثلاثة أيام.

ويقوم الرئيس السيسي اليوم بزيارة إلى البرلمان الروسي “الدوما”، حيث يعقد لقاء ثنائيا مع رئيس البرلمان “سيرجيه نارشكين”، يعقبه اجتماعا موسع بحضور وفدي البلدين.

كما سيلتقي الرئيس أيضا بكل من وزير الصناعة والتجارة الروسي “دينيس مانتوروف”، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر “كيريل ديمترييف”، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ، وكذا زيادة الاستثمارات الروسية في مصر.

جدير بالذكر ان هذه الزيارة تعد الثالثة للسيسي الى روسيا منذ توليه الرئاسة ويجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، حيث يعد هذا اللقاء هو الخامس بين الرئيسين.