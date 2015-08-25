أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط مدرس بأسوان أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله بكوم إمبو

Google+ Print
ضبط مدرس بأسوان أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله بكوم إمبو ضبط مدرس بأسوان أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله بكوم إمبو

 

أرشيفية

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان، من ضبط مدرس بكوم إمبو أثناء قيامه بالبحث والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

كانت معلومات وردت إلى العميد أبو الحجاج كمال رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان تفيد بأن «شاذلى. م. ع» 45 عاما، مدرس، بالمدرسة الزراعية بكوم أمبو ومقيم بمنطقة المربعات، ينقب عن الآثار داخل منزله، وعقب إجراء التحريات اللازمة، وتقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية لمداهمة المنزل.

وتمكن النقيب محمد حجاج معاون مباحث السياحة والآثار، بالاشتراك مع العقيد ياسر عبد الفتاح رئيس فرع شمال من مداهمة المنزل وتم ضبط صاحبه، وتم اكتشاف حفرة عمقها 7 متر وأدوات الحفر، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا