ضبط مدرس بأسوان أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله بكوم إمبو

تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان، من ضبط مدرس بكوم إمبو أثناء قيامه بالبحث والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

كانت معلومات وردت إلى العميد أبو الحجاج كمال رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان تفيد بأن «شاذلى. م. ع» 45 عاما، مدرس، بالمدرسة الزراعية بكوم أمبو ومقيم بمنطقة المربعات، ينقب عن الآثار داخل منزله، وعقب إجراء التحريات اللازمة، وتقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية لمداهمة المنزل.

وتمكن النقيب محمد حجاج معاون مباحث السياحة والآثار، بالاشتراك مع العقيد ياسر عبد الفتاح رئيس فرع شمال من مداهمة المنزل وتم ضبط صاحبه، وتم اكتشاف حفرة عمقها 7 متر وأدوات الحفر، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.