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«كفيف»: طالبة متفوقة رُفض طلب ابتعاثها بحجة أنها كفيفة

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    طالب محمد الشويمان مدير عام جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض "كفيف" بمنح المعوقين بصرياً حقوقهم مثل التوظيف والابتعاث والإعفاء من قوائم انتظار السكن، مشيراً إلى أن إحدى الطالبات المتفوقات رفض طلب ابتعاثها بحجة أنها كفيفة.

وأوضح الشويمان أنه رفع عددا من المطالبات لوزير التعليم د. عزام الدخيل، ووزير الخدمة المدنية خالد العرج بشأن توظيف المكفوفين من الجنسين، مؤكداً أن هذا حق مكفول لهم.

كما طلب من وزارة التعليم ابتعاث المكفوفين للدراسة في الخارج، مشيراً إلى أن لديه نماذج حية لمكفوفين بخسوا هذا الحق دون مبرر، ومنهم طالبة تخرجت ونسبتها 100% ولم يتم ابتعاثها لأنها كفيفة، مستغرباً إغلاق فرص الابتعاث في وجوه هذه الفئة، ودعا الشويمان جميع المعوقين الذين رفض طلب ابتعاثهم التواصل معه للعمل على الحصول على هذا الحق.

وشملت مطالباته وزارة الخدمة المدنية بإعادة النظر في المفاضلة على وظائف الإعاقة البصرية أسوة بما حدث في مفاضلة الرياضيات، ولم يغفل الشويمان توظيف المعوقين في القطاع الخاص؛ حيث دعا وزارة العمل إلى رفع أجورهم خصوصاً وأن وجودهم يصب في مصلحة الشركة في نطاقات إذ أن معوقا واحدا يعادل توظيف أربعة أشخاص أسوياء، ومن باب أولى منحه هذه الزيادة استمراراً لدعم توظيفه.

وفي جانب السكن، أكد أن هناك حاجة ملحة ليعفى المعوقون عموماً والمكفوفون على وجه الخصوص من انتظار دورهم في الحصول على السكن. وأفاد الشويمان أن سبب تحرك الجمعية في هذا الجانب يعود لوجود العديد من الشكاوى من جميع المعوقين والتي تؤكد أن هناك كثيرا من العوائق التي تصادف تحقيق رغباتهم في كافة مناحي الحياة.

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